Мужчину обстреляли из пневматического пистолета в центре Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчину ограбили и обстреляли из пневматического пистолета в центре Москвы. Информация об этом была размещена на сайте городского главка МВД.
По данным полицейских, 28-летний приезжий из ближнего зарубежья познакомился с двумя мужчинами на Верхней Сыромятнической улице, после чего угостил их алкогольными напитками.
"Через некоторое время один из фигурантов, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги", – сообщили в полиции.
Потерпевший потребовал вернуть похищенное. Вместо этого злоумышленники ударили мужчину, а после несколько раз выстрелили в его сторону из пневматического пистолета и скрылись.
Позднее полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались двое мигрантов в возрасте 27 и 33 лет.
По факту случившегося было открыто уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым у него случился конфликт. Пострадавшего госпитализировали.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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