Мужчину обстреляли из пневматического пистолета в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину ограбили и обстреляли из пневматического пистолета в центре Москвы. Информация об этом была размещена на сайте городского главка МВД.

По данным полицейских, 28-летний приезжий из ближнего зарубежья познакомился с двумя мужчинами на Верхней Сыромятнической улице, после чего угостил их алкогольными напитками.

"Через некоторое время один из фигурантов, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги", – сообщили в полиции.

Потерпевший потребовал вернуть похищенное. Вместо этого злоумышленники ударили мужчину, а после несколько раз выстрелили в его сторону из пневматического пистолета и скрылись.

Позднее полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались двое мигрантов в возрасте 27 и 33 лет.

По факту случившегося было открыто уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым у него случился конфликт. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.