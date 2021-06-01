Неизвестный проломил голову мужчине во время конфликта на севере Москвы

08:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Тимирязевском районе города злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым ранее у него случился конфликт. В настоящее время полиция устанавливает личность преступника. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
В ведомстве уточнили, что о госпитализации пострадавшего стало известно утром 31 мая.
"Было установлено, что за несколько часов до этого между потерпевшим и неизвестным возник конфликт во дворе одного из домов по улице Вучетича, в ходе которого последний нанес удар по голове своему оппоненту. Впоследствии у мужчины диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, острую субдуральную гематому и переломы теменно-височной и лобной костей", – уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Москве задержали мужчину за нападение на пассажира метро. 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: