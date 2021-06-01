Неизвестный проломил голову мужчине во время конфликта на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Тимирязевском районе города злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым ранее у него случился конфликт. В настоящее время полиция устанавливает личность преступника. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что о госпитализации пострадавшего стало известно утром 31 мая.

"Было установлено, что за несколько часов до этого между потерпевшим и неизвестным возник конфликт во дворе одного из домов по улице Вучетича, в ходе которого последний нанес удар по голове своему оппоненту. Впоследствии у мужчины диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, острую субдуральную гематому и переломы теменно-височной и лобной костей", – уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве задержали мужчину за нападение на пассажира метро. 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.