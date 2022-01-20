Водителя BMW с пистолетом и глушителем задержали на востоке Москвы

18:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ДПС задержали в Гольянове водителя BMW, у которого изъяли боевой пистолет с глушителем. Об этом говорится на сайте МВД России.
Во время патрулирования в районе Щелковского шоссе полицейские остановили BMW 520. Проверяя документы у водителя, сотрудники ГИБДД обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В ходе досмотра машины под ковриком правого переднего пассажирского сиденья обнаружили и изъяли предмет, схожий с пистолетом, а также приспособление для ведения бесшумной стрельбы.
37-летнего пассажира иномарки доставили в ОМВД России по району Гольяново. Проведенная экспертиза показала, что изъятый предмет переделали кустарным способом из списанного охолощенного пистолета Р411 в короткоствольное, нарезное огнестрельное оружие калибра 9 миллиметров.
Ранее сообщалось, что водитель BMW попытался скрыться после требования остановиться. Инспекторы ДПС остановили машину, в которой сидел злоумышленник, на внутренней стороне МКАД. В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа.
В ходе преследования полицейские применили табельное оружие, на 35-м километре Симферопольского шоссе машину заблокировали. Водитель был ранен и задержан. На заднем сиденье автомобиля правоохранители обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом.
В пресс-службе МВД РФ рассказали, что в арендованной задержанным квартире было обнаружено свыше тысячи пакетов и свертков с веществом. В помещении также нашли девять весов и упаковочный материал.
Погоня со стрельбой на МКАД закончилась крупной аварией
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