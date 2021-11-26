Полицейские ранили водителя BMW, за которым гнались по МКАД

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Полицейские в Москве применили табельное оружие при задержании мужчины, который попытался скрыться во время проверки документов. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Инспекторы ДПС остановили BMW, в котором сидел злоумышленник, на внутренней стороне МКАД. В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа.

После этого иномарка столкнулась с другими авто, одно из которых загорелось. В ходе преследования полицейские применили табельное оружие, на 35-м километре Симферопольского шоссе машину заблокировали. Водитель был ранен и задержан.

На заднем сиденье автомобиля правоохранители обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства.

Ранее в Гальянове задержали предполагаемого наркокурьера в нижнем белье. При себе у него обнаружили пакет с белым веществом.