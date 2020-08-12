В Москве задержали водителя с пистолетом в салоне

18:28
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
Пистолет ТТ был обнаружен в салоне автомобиля, который сотрудники ДПС остановили в Москве для проверки документов. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, инцидент произошел на Ярославском шоссе столицы.
"В ходе досмотра в салоне автомобиля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также 2 магазина, снаряженных патронами в количестве 17 штук. Представленный предмет является пистолетом конструкции Токарева, изготовленный промышленным способом", – рассказали в пресс-службе ГИБДД.
При себе у мужчины также были патроны калибра 7,62 миллиметра, причем боеприпасы охарактеризовали как спортивно-охотничьи.
В отношении задержанного водителя возбудили уголовное дело о незаконном ношении оружия. Кроме того, на него составили административные протоколы – мужчина отказался от медосвидетельствования и ездил с нарушением правил установок госномера.
Ранее в августе полицейские со стрельбой задержали раненого водителя ВАЗа, который пытался скрыться. Погоня началась на Чертановской улице Москвы 10 августа.
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