В Москве задержали водителя с пистолетом в салоне

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Пистолет ТТ был обнаружен в салоне автомобиля, который сотрудники ДПС остановили в Москве для проверки документов. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, инцидент произошел на Ярославском шоссе столицы.

"В ходе досмотра в салоне автомобиля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также 2 магазина, снаряженных патронами в количестве 17 штук. Представленный предмет является пистолетом конструкции Токарева, изготовленный промышленным способом", – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

При себе у мужчины также были патроны калибра 7,62 миллиметра, причем боеприпасы охарактеризовали как спортивно-охотничьи.

В отношении задержанного водителя возбудили уголовное дело о незаконном ношении оружия. Кроме того, на него составили административные протоколы – мужчина отказался от медосвидетельствования и ездил с нарушением правил установок госномера.

Ранее в августе полицейские со стрельбой задержали раненого водителя ВАЗа, который пытался скрыться. Погоня началась на Чертановской улице Москвы 10 августа.

