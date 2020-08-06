Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего двух женщин в Москве

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В отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух женщин на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

ДТП произошло накануне на Батайском проезде. Водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна из них скончалась на месте. Вторая пострадавшая была доставлена в городскую больницу.

Позднее представители ГУ МВД России по городу заявили, что водитель – неработающий москвич 43 лет – находился в состоянии алкогольного опьянения.