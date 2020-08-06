Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего двух женщин в Москве

14:27
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
В отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух женщин на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
ДТП произошло накануне на Батайском проезде. Водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна из них скончалась на месте. Вторая пострадавшая была доставлена в городскую больницу.
Позднее представители ГУ МВД России по городу заявили, что водитель – неработающий москвич 43 лет – находился в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: