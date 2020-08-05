Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Батайском проезде в районе дома 31. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в районе Бусиновской эстакады на МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Сегодня же на Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль. На месте происшествия разлилось топливо.