Три машины и автобус столкнулись на МКАД

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В районе Бусиновской эстакады на МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. Движение транспорта на этом участке затруднено, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

На внутренней стороне в районе 77-го километра столкнулись три автомобиля и коммерческий автобус ПАЗ. Движение затруднено на участке в 2,5 километра. В результате аварии пострадавших нет.

Ранее на Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль. В районе ДТП было затруднено движение.

На месте происшествия разлилось топливо. Для автомобилистов были недоступны три полосы, проехать можно было только по крайней правой полосе.