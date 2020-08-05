Автомобиль загорелся на Автозаводском мосту

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На Автозаводском мосту на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль. Движение транспорта в районе ДТП затруднено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Автозаводском мосту загорелся автомобиль в среднем ряду. Движение затруднено на 2,7 километра", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, на месте происшествия произошел частичный разлив топлива. Перекрыты три полосы. Уточняется, что сейчас для проезда машин доступна только крайняя правая полоса.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль такси на скорости 140 километров в час вылетел на парковку аэропорта Кольцово. Volkswagen Polo сначала врезался в бордюр, затем его отбросило в дерево.

После вылета на парковку машина несколько раз перевернулась в воздухе. 55-летнего таксиста доставили в больницу с переломом ноги. У пассажира диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму.