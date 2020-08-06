Сбивший двух женщин на переходе в столице водитель был пьяным за рулем – ГУ МВД

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель иномарки, сбивший двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС заявили представители ГУ МВД России по городу.

"В 21:05 по адресу: Батайский проезд, дом 31, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) неработающий мужчина, управляя личным автомобилем Mercedes-Benz E320, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сообщили в пресс-службе московского ведомства.

В связи с ДТП в Марьине полицейские начали проверку. До этого в главке подразделения говорили, что одна из сбитых женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия. Вторая пострадавшая была доставлена в городскую больницу.

Ранее в районе Бусиновской эстакады на МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. На внутренней стороне в районе 77-го километра столкнулись три автомобиля и коммерческий автобус ПАЗ.