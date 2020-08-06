Ефремов в день аварии дважды был в баре – свидетель

14:12
Фото: ТАСС/EPA/Sergei Ilnitsky
Михаил Ефремов два раза заходил в столичный бар Ulysse в Плотниковом переулке незадолго до аварии. Об этом рассказал работник заведения Кирилл Пухов, которого допросили в Пресненском суде в качестве свидетеля обвинения, передает ТАСС.
"В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение – днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения", – сообщил свидетель.
ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с авто Lada. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства Сергей Захаров, впоследствии он скончался в столичной больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Позднее Таганский районный суд в качестве меры пресечения для артиста Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, то приняли решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января следующего года.
Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы 5 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: