Ефремов в день аварии дважды был в баре – свидетель

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Михаил Ефремов два раза заходил в столичный бар Ulysse в Плотниковом переулке незадолго до аварии. Об этом рассказал работник заведения Кирилл Пухов, которого допросили в Пресненском суде в качестве свидетеля обвинения, передает ТАСС.

"В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение – днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения", – сообщил свидетель.

ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с авто Lada. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства Сергей Захаров, впоследствии он скончался в столичной больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позднее Таганский районный суд в качестве меры пресечения для артиста Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, то приняли решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января следующего года.

Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы 5 августа.