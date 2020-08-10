Пытавшегося скрыться водителя задержали со стрельбой в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские со стрельбой задержали раненого водителя ВАЗа, пытавшегося скрыться от них на машине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ночью 10 августа на Чертановской улице сотрудники ГИБДД пытались остановить для проверки автомобиль, водитель которого игнорировал требования полицейских и ехал дальше. Как рассказали в пресс-службе, своими действиями он угрожал жизни граждан. Полицейские несколько раз выстрелили по машине. На Кировоградской улице ее остановили.

"23-летний мужчина попытался скрыться, однако был задержан и с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение", – уточнили в ГУ МВД. По факту случившегося инициирована проверка.

7 августа на Большой Тульской улице водитель открыл стрельбу и ранил мужчину в ходе дорожного конфликта. Предположительно, она велась из автоматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, полиция ведет розыск стрелявшего.