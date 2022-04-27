В Москве пассажир устроил драку и распылил перцовый баллончик в вагоне метро

15:34
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который устроил драку в вагоне метро и распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что инцидент произошел в вечерний час пик в вагоне поезда, следовавшего от станции "Таганская" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.
"Между тремя пассажирами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика", – говорится в сообщении.
В результате пострадали 21-летний молодой человек и 42-летняя женщина, ставшая случайной свидетельницей драки. В настоящее время угрозы для их здоровья нет. По данным полиции, злоумышленник также похитил мобильный телефон потерпевшего и попытался скрыться, однако был задержан на станции "Текстильщики".
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ ("Кража")", – указано в материале.
В МВД пояснили, что суд назначил задержанному меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее суд в Москве принял решение арестовать двух мужчин, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Они пробудут под стражей два месяца. Все случилось, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате произошла драка.
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