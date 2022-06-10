Четыре ребенка пострадали в Долгопрудном от распыления перцового баллончика в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Четырех детей госпитализировали в Долгопрудном после инцидента с распылением перцового баллончика. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительной информации, сегодня после распыления перцового баллончика в квартире, расположенной в городском округе Долгопрудный, были госпитализированы в медицинское учреждение четверо малолетних детей с признаками отравления", – заявили в прокуратуре Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что проведут проверку по факту инцидента. Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства случившегося и оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Региональное министерство здравоохранения оценивает состояние детей, госпитализированных в Долгопрудном, как удовлетворительное. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном от отравления газом погибли четыре человека. В их числе – дети 2 и 11 лет. Погибших нашел мужчина, которого впоследствии госпитализировали.