Уголовное дело возбудили после отравления 40 детей в детсаду Тобольска

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Уголовное дело возбудили по факту распространения инфекционного заболевания среди 40 детей в детском саду Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

После выявления инфекционных заболеваний областная прокуратура организовала проверку с привлечением межрайонной прокуратуры.

"Установлено, что в период с 1 по 10 мая 2022 года в детском саду при осуществлении питания детей реализована пищевая продукция (грудка цыплят бройлеров), не отвечающая предъявляемым требованиям, что повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей", – говорится в сообщении.

Результаты прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее прокуратура организовала проверку после выявления симптомов кишечной инфекции у 37 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье. Аналогичная проверка проводилась в том же селе в апреле 2021 года. Тогда специалисты установили, что уполномоченные должностные лица не обеспечили соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

