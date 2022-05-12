Ребенка со следами наркотика в крови госпитализировали в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полуторагодовалого ребенка в коме со следами марихуаны в крови госпитализировали в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источников в правоохранительных органах.

Ребенка госпитализировали из квартиры в деревне Бережки 10 мая в 00:30.

Пострадавший проживает с матерью и двумя сестрами 4 и 12 лет. Известно, что младшие дети не ходят в детский сад.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали трехлетнего мальчика с острым наркотическим отравлением. У ребенка было диагностировано острое отравление наркотическим веществом. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

