Ребенок выпал из окна 12 этажа жилого дома в Люберцах

15:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи возбудили уголовное дело после смерти годовалого мальчика в результате падения с 12 этажа жилого дома в Люберцах. Об этом подмосковное управление СК РФ сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"По данным следствия, 2 мая 2022 года ребенок находился без присмотра взрослых в комнате, в результате чего, через открытое окно выпал на твердую поверхность придомовой территории. От полученных травм скончался в отделении реанимации больницы", – говорится в публикации.
Уточняется, что специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время допрашиваются очевидцы. По имеющимся данным, родители ребенка оцениваются положительно, семья на учете не состоит.
Накануне в подмосковном Ногинске два ребенка упали из окна квартиры на шестом этаже. Дети выжили, у них диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Семья на учете также не состоит. СК устанавливает обстоятельства происшествия.
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