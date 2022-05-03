Ребенок выпал из окна 12 этажа жилого дома в Люберцах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело после смерти годовалого мальчика в результате падения с 12 этажа жилого дома в Люберцах. Об этом подмосковное управление СК РФ сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По данным следствия, 2 мая 2022 года ребенок находился без присмотра взрослых в комнате, в результате чего, через открытое окно выпал на твердую поверхность придомовой территории. От полученных травм скончался в отделении реанимации больницы", – говорится в публикации.

Уточняется, что специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время допрашиваются очевидцы. По имеющимся данным, родители ребенка оцениваются положительно, семья на учете не состоит.

Накануне в подмосковном Ногинске два ребенка упали из окна квартиры на шестом этаже. Дети выжили, у них диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Семья на учете также не состоит. СК устанавливает обстоятельства происшествия.

