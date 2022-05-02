СК организовал проверку после падения двух детей из окна квартиры в Ногинске

02 мая, 23:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи устанавливают обстоятельства падения двух детей из окна квартиры в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Два ребенка выпали из окна шестого этажа 2 мая. На место происшествия выехали следователи местного следственного отдела.
"По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети благополучная, на учетах не состоит. Отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, и в то самое время дети выпали из окна", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, детей госпитализировали с ушибом мягких тканей. Врачи также подозревают сотрясение головного мозга.
Ранее сообщалось, что двое детей 2018 и 2020 годов рождения выпали из окна квартиры на четвертом этаже. Происшествие случилось в Красногорске 21 марта. Их доставили в реанимационное отделение больницы. У одного из мальчиков диагностировали перелом бедра, у второго – иные травмы.
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