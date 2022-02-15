Десять человек отравились неизвестным веществом в порту Невельска на Сахалине

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В порту Невельска Сахалинской области 10 человек отравились неизвестным веществом при обслуживании двигателя на турецком сухогрузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Все пострадавшие являются гражданами России. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Невельского городского округа рассказали ТАСС, что у всех поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом".

"Четверо госпитализированы в среднем состоянии, они в сознании, остальные шестеро (в удовлетворительном состоянии) отпущены на амбулаторное лечение. Утром явятся на проверку в медучреждение", – сказали в ЕДДС.

В службе отметили, что во время работ моряки почувствовали симптомы удушья, после чего появился кашель. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По данным следствия, женщина с детьми проживала в одном из домов, расположенных по улице Колхозной. Утром 7 февраля мать женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и ее четверых детей в возрасте от 1,5 до 15 лет мертвыми.

