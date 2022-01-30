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Москва 24

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Происшествия

01:55

Четыре человека отравились неизвестным веществом в ТиНАО

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека попали в больницу после отравления неизвестным веществом в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в СНТ "Ресурс-1".

"С отравлением госпитализированы четыре женщины. Они в сознании", – рассказал источник.

Он отметил, что у всех пострадавших отмечается нарушение речи.

На данный момент точно неизвестно, что стало причиной случившегося. По предварительным данным, речь идет о пищевом отравлении или отравлении природным газом.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке нашли тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения, 9-летнего ребенка госпитализировали. По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление.

При осмотре квартиры следователи изъяли кастрюлю с супом для исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.

В августе прошлого года столичная семья съела арбуз, который был куплен в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, а в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Позднее было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

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