Прокуратура начала проверку после отравления 37 жителей села на Ставрополье

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Прокуратура начала проверку после выявления симптомов кишечной инфекции у 37 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прокуратура Ставропольского края проводит проверку в связи с обращениями жителей села Марьины Колодцы в медицинское учреждение с симптомами отравления", – заявили в ведомстве.

Ранее аналогичная проверка проводилась в том же селе в апреле 2021 года. Было установлено, что уполномоченные должностные лица не обеспечили соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ранее сообщалось, что среди 37 пострадавших 32 человека – дети. Из них двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Родители еще двух пострадавших от госпитализации отказались.