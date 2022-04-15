Роспотребнадзор предупредил о риске отравления сморчками и строчками

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В Роспотребнадзоре предупредили о риске отравления строчками и сморчками, с которых начинается грибной сезон. Специалисты напомнили о необходимости отваривать эти грибы несколько раз и не употреблять их в большом количестве.

"Строчки и сморчки нужно предварительно отварить в течение 10–20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар. Его необходимо вылить. Рекомендуется для надежности повторить варку еще один раз", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

После отваривания грибы можно пожарить или приготовить из них суп. При этом не рекомендуется съедать больше 200 граммов строчков и сморчков в день.



В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомы отравления развиваются спустя 6–10 часов после употребления. Человек может почувствовать слабость, боль в подложечной области, тошноту, может появиться рвота с примесью желчи. В тяжелых случаях на второй день появляются сильные головные боли, признаки желтухи и другие симптомы сильной интоксикации.



При легком отравлении симптомы проходят через пару суток, а в тяжелых случаях болезнь может затянуться на несколько недель. Также отравление грибами может закончиться летальным исходом, предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев предупредил, что при неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество. Специалист отметил, что если продукт хранился в темном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.