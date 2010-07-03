Москвичам рассказали, как хранить домашние заготовки грибов, овощей и фруктов

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Домашние заготовки из грибов, овощей, фруктов и ягод лучше хранить не дольше года, сообщает Агентство "Москва". Иначе в них может появиться плесень, рассказала специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова.

Она уточнила, что в состав маринадов входит уксусная кислота 0,4–1,8%. Чтобы не было плесени, хранить продукты стоит при температуре от 0 до плюс 4 градусов.

Специалиста добавила, что для маринования и соления грибов необходимо использовать белую соль высшего качества. По ее словам, маринованные грибы хранятся при температуре плюс 4–6 градусов. Как и домашние заготовки из овощей, фруктов и ягод, маринованные грибы следует хранить не более 12 месяцев, а сушеные плоды можно употреблять в течение 24 месяцев с момента консервации.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Подмосковью ранее предупредили, что готовить грибные консервы в домашних условиях опасно. Дома их нельзя подвергнуть воздействию температуры, необходимой для уничтожения спор с выделением ботулотоксината. Это один из самых опасных ядов, который может вызвать смертельный исход. Для заготовок рекомендуют замораживать свежие или предварительно отваренные грибы или соления с негерметичной укупоркой тары.