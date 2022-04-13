Ученый предупредил, что хранившийся зимой картофель может стать ядовитым

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Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев предупредил, что при неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество.

Специалист отметил, что если продукт хранился в темном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например, на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.

"В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя", – сказал Мальцев в интервью радио Sputnik.

Ученый отметил, что удалить токсичный соланин из картофеля практически нельзя. Он предупредил, что не нужно пытаться обрезать или отварить такие клубни, поскольку ядовитое вещество невозможно разрушить термической обработкой.

Мальцев также рассказал, что если урожай был собран в августе, то к маю или апрелю клубни уже считаются старыми. Если температура хранения варьировалась от 3 до 8 градусов, а не была стабильной в пределах 3–4 градусов, то многие сорта начинают портиться уже в январе или феврале.

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