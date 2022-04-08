Роспотребнадзор сообщил о риске наличия сальмонеллы в продукции Kinder

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Существует риск попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в числе возможно инфицированных сладостей оказались Kinder Happy moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Kinder Schoko-Bons и Kinder Happy Snack. В настоящее время принимаются меры по выявлению и изъятию из магазинов такой продукции.

Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Мосгорздрава Елена Богородская призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов питания. По ее словам, заболеть могут порядка 50 видов животных и около 60 пород птиц, однако продукты животноводства, которые продаются на рынках и в магазинах, проходят санитарный контроль, в том числе проверку на туберкулез.

