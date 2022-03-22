Дело возбудили после отравления 21 человека водопроводной водой в дагестанском Каспийске

22 марта, 23:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили по факту отравления 21 человека в Каспийске Республики Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, с 19 по 21 марта 2022 года 21 житель микрорайона Кеминг города Каспийска, в том числе 20 несовершеннолетних, поступили в городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции. Как уточняется, обратившиеся указывали на употребление сырой водопроводной воды.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после того, как отравились алкоголем в Подмосковье. В региональном отделении Следственного комитета уточнили, что в квартире в Балашихе нашли тело мужчины без явных признаков насильственной смерти. Позднее из этой же квартиры была госпитализирована знакомая погибшего в бессознательном состоянии. Правоохранители обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленным веществом. Предполагается, что все отравившиеся покупали алкоголь в одном месте.
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