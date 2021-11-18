Пять человек скончались в Перми после употребления алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять человек скончались в Дзержинском районе Перми после употребления алкоголя, сообщает RT со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в результате распития спиртного умерли владелец квартиры, его жена и дочь, а также двое соседей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее в Казани с признаками отравления метанолом госпитализировали 14 человек. Все пострадавшие 1999–2000 годов рождения. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту массового отравления людей в Казани возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Позже по данному делу были задержаны четверо подозреваемых.

