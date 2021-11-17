Число пострадавших от суррогатного алкоголя в Татарстане увеличилось до 14

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число отравившихся суррогатным алкоголем в Татарстане увеличилось до 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

"В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани", – добавили в ведомстве.

Как рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина, это самый крупный случай массового отравления метанолом в регионе за последние 40 лет. До этого фиксировались только единичные случаи.

Накануне в Казани с признаками отравления метанолом госпитализировали 13 человек. Все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту массового отправления людей в Казани возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Позже по данному делу были задержаны четверо подозреваемых.

