Фото: СК РФ

В Казани задержали четверых подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя, из-за которого произошло массовое отравление студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Татарстану.

"Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с признаками отравления метанолом в Казани госпитализировали 13 человек. Все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту массового отправления людей в Казани возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

