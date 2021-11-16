Количество отравившихся метанолом в Казани возросло до 13

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Казани увеличилось число отравившихся метанолом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Минздрава Татарстана Алию Насибуллину.

По ее словам, в больницу поступили 13 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", – отметила Насибуллина.

По факту массового отправления людей в Казани возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Все пострадавшие 1999–2003 годов рождения. Алкоголь молодые люди купили у неустановленного лица.

