Дело возбудили после отравления 11 человек метанолом в Казани

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уголовное дело возбудили по факту отравления 11 человек метанолом в Казани, сообщается на сайте СУ СК РФ по Татарстану.
По данным следствия, доставленные в городскую больницу № 7 находятся в тяжелом и среднем состоянии. Все пострадавшие 1999–2003 годов рождения. Алкоголь молодые люди купили у неустановленного лица.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.
Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.
Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.
"Специальный репортаж": "контрафакт и алкоболь"
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