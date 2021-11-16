Дело возбудили после отравления 11 человек метанолом в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уголовное дело возбудили по факту отравления 11 человек метанолом в Казани, сообщается на сайте СУ СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, доставленные в городскую больницу № 7 находятся в тяжелом и среднем состоянии. Все пострадавшие 1999–2003 годов рождения. Алкоголь молодые люди купили у неустановленного лица.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.

Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.

