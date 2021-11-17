СК раскрыл подробности отравления метанолом в Казани

Фото: СК РФ

Отравившиеся в Казани метанолом молодые люди выпили незамерзайку, по ошибке забрав ее из каршерингового автомобиля вместо алкоголя. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи. 14 из них выпили напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Выяснилось, что один из гостей купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутылке у знакомого. Исследование показало, что в бутыли был метанол.

В каршеринге же позднее обнаружили бутылки с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника. Следствие опросило четверых местных жителей, которые продали спиртное. По предварительным данным, в этих бутылках метанола обнаружено не было.

Ранее стало известно, что с признаками отравления метанолом в Казани госпитализировали 13 человек. Все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту массового отправления людей в Казани возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".