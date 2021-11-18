В Госдуме предложили запретить продажу метилового спирта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Султан Хамзаев направил в правительство РФ письмо с предложением запретить продажу метилового спирта в России.
"В связи с чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта, а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей, предлагаю запретить продажу метилового спирта в Российской Федерации", – сказал "Газете.ру" Хамзаев.
По словам парламентария, действующие законодательные нормы не могут в полной мере обеспечить безопасность граждан.
"Целесообразности производства и продажи метилового спирта, как это было 20–30 лет назад, нет. Есть разные заменители", – отметил депутат.
Ранее Султан Хамзаев предложил усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Письмо он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В Госдуме данную инициативу поддержали.
Производители спиртных напитков попросили усилить контроль за самогоноварением в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: