В Госдуме предложили запретить продажу метилового спирта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Султан Хамзаев направил в правительство РФ письмо с предложением запретить продажу метилового спирта в России.

"В связи с чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта, а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей, предлагаю запретить продажу метилового спирта в Российской Федерации", – сказал "Газете.ру" Хамзаев.

По словам парламентария, действующие законодательные нормы не могут в полной мере обеспечить безопасность граждан.

"Целесообразности производства и продажи метилового спирта, как это было 20–30 лет назад, нет. Есть разные заменители", – отметил депутат.

Ранее Султан Хамзаев предложил усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Письмо он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В Госдуме данную инициативу поддержали.

