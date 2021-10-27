В ГД поддержали идею ужесточения ответственности за отравление контрафактным алкоголем

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Предложение об ужесточении ответственности в РФ за массовое отравление контрафактным алкоголем прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает RT.

"Поддерживаю. Действительно, полки российских торговых точек завалены паленым алкоголем. Мало того что это выпадающие доходы, потому что это подакцизный товар, так еще и людей банально травят", – отметил Нилов.

Он добавил, что сегодня на неучтенный алкоголь существует большой спрос, поэтому он продолжает продаваться.

"А это все влияет на здоровье граждан. И мы видим массовые отравления. Поэтому продажу паленого алкоголя надо рассматривать как диверсию и принимать самые жесткие меры в отношении производителей и руководства торговых точек", – добавил Нилов.

Он отметил, что в продаже такого алкоголя продавец не виноват, так как он может и не знать, откуда торговая точка получила алкоголь. Проверять предысторию товара, по его мнению, должен именно владелец.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем.