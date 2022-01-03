Три человека умерли после отравления алкоголем в Подмосковье

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Три человека погибли после того, как отравились алкоголем в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета.

По информации ведомства, в воскресенье, 2 января, в квартире в Балашихе нашли тело мужчины без явных признаков насильственной смерти. Позднее из этой же квартиры была госпитализирована знакомая погибшего в бессознательном состоянии. Кроме того, правоохранители обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.

"Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленным веществом", – сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что в квартире погибших также была найдена канистра со спиртосодержащей продукцией. Предполагается, то все отравившиеся покупали алкоголь в одном месте.

"Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Проводятся допросы и осмотры. Устанавливается место приобретения и поставщик алкогольной продукции", – подчеркнули в СК.

Там добавили, что по факту случившегося было открыто уголовное дело.

Ранее в Казани с признаками отравления метанолом госпитализировали 13 человек. Все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения.

По факту массового отправления людей в Казани возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Позже по данному делу были задержаны четверо подозреваемых.