Больше 30 детей в Ставропольском крае обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
37 человек из села Марьины Колодцы в Ставропольском крае обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
"За медицинской помощью обратились 37 человек, их них 32 – дети. Четырем детям предложили госпитализацию: двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что родители еще двух детей написали отказ от стационара, они будут лечиться на дому. Один ребенок был госпитализирован накануне, ему уже становится лучше.
Как добавили в Минздраве, в связи с текущей ситуацией в Марьины Колодцы направили дополнительную бригаду врачей.
Ранее в городе Каспийск Республики Дагестан 21 человек, 20 из которых несовершеннолетние, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывали на употребление сырой водопроводной воды. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: