Больше 30 детей в Ставропольском крае обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

37 человек из села Марьины Колодцы в Ставропольском крае обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

"За медицинской помощью обратились 37 человек, их них 32 – дети. Четырем детям предложили госпитализацию: двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что родители еще двух детей написали отказ от стационара, они будут лечиться на дому. Один ребенок был госпитализирован накануне, ему уже становится лучше.

Как добавили в Минздраве, в связи с текущей ситуацией в Марьины Колодцы направили дополнительную бригаду врачей.

Ранее в городе Каспийск Республики Дагестан 21 человек, 20 из которых несовершеннолетние, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывали на употребление сырой водопроводной воды. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

