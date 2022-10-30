30 октября, 23:44Происшествия
Движение на Ленинградском шоссе в Москве ограничено из-за массового ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полоса общественного транспорта и одна из четырех полос движения заняты на Ленинградском проспекте в Москве из-за массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В районе дома 21 на Ленинградском шоссе столкнулись несколько автомобилей.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло несколько аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. В частности, на эстакаде на Рябиновой улице столкнулись около 20 автомобилей. Еще несколько машин попали в ДТП в районе дома 127 на Рублевском шоссе. Из-за этого движение на участках затруднено.
Появились кадры массовой аварии на Рябиновой улице в Москве
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