Движение на Ленинградском шоссе в Москве ограничено из-за массового ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полоса общественного транспорта и одна из четырех полос движения заняты на Ленинградском проспекте в Москве из-за массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В районе дома 21 на Ленинградском шоссе столкнулись несколько автомобилей.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло несколько аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. В частности, на эстакаде на Рябиновой улице столкнулись около 20 автомобилей. Еще несколько машин попали в ДТП в районе дома 127 на Рублевском шоссе. Из-за этого движение на участках затруднено.



Появились кадры массовой аварии на Рябиновой улице в Москве

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