Пьяный водитель врезался в школьников в Кировской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кировской области нетрезвый водитель врезался в группу школьников, в результате произошедшего один человек погиб, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

"31 октября вечером в поселке Пижанка произошла трагедия: под колесами легкового автомобиля погибла 14-летняя девушка, серьезные травмы в результате аварии получил мальчик 13 лет. Предварительная причина – грубое нарушение правил дорожного движения", – написал Соколов.

По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян, у него отсутствовало водительское удостоверение, подчеркнул глава области.

"Как выяснили сотрудники ГИБДД, он обгонял другое авто с правой стороны и выехал на обочину, по которой шла группа школьников. Буквально въехал на скорости в четырех ребят", – добавил он.

Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Ранее сообщалось, что в ульяновском Димитровграде произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!