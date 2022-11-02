Очевидец рассказал подробности ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Очевидец сообщил о подробностях ДТП с участием грузовика, автобуса и такси, которое произошло вблизи дома № 11 на улице 1905 года в центре Москвы.

Как сообщил свидетель аварии, грузовик врезался в автомобиль такси сразу после посадки в машину женщины-пассажира. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

"Все службы – дорожная, полиция, скорая помощь, пожарная и "Московский паркинг" – приехали на место происшествия быстро", – рассказал очевидец.

В результате происшествия у грузового автомобиля оказалось разбито стекло. По прибытии экстренных служб города грузовик эвакуировали с места аварии, сообщил свидетель ДТП.

Координатор общественного движения "Синие Ведерки" Петр Шкуматов, в свою очередь, в разговоре с News.ru предположил, что причиной столкновения грузовика с автомобилем такси могли стать отказавшие тормоза камаза.

"Выглядит так, будто водитель грузовика не тормозил, скорость была слишком большой. Они обычно с такой скоростью не ездят", – пояснил эксперт.

Вероятной причиной того, что водитель скрылся с места аварии, эксперт назвал его нелегальное пребывание в стране. Он отметил, что для выяснения обстоятельств необходимо получить информацию о том, кто владеет грузовым автомобилем.

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что водитель камаза мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это, по словам специалиста, стало причиной его исчезновения.

"Мне кажется, что техническая неисправность была, у грузовика отказали тормоза, и водитель пытался увести огромную машину с дороги общего пользования, как это бывает, в отбойник или прижаться к бордюру и тормозить колесами", – объяснил эксперт.

По его словам, причиной аварии также могли стать проблемы с сердцем у управляющего грузовиком.

Он подчеркнул, что скрывшемуся с места происшествия может грозить уголовное наказание по части 6 статьи 264 УК РФ сроком до 15 лет.

Оба эксперта также предположили, что водитель мог заснуть в процессе управления автомобилем.

До этого сотрудники правоохранительных органов установили личности погибших в аварии. Ими оказались 34-летняя москвичка и 30-летний водитель транспортного средства.

Компания "Яндекс Go", за рулем которого был погибший водитель, прокомментировала инцидент и сообщила, что окажет семьям помощь. В пресс-службе компании высказали соболезнования родным и близким погибших в аварии.



Два человека погибли из-за ДТП в центре Москвы

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