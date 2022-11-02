"Яндекс Go" окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

"Яндекс Go" окажет помощь родственникам погибших в ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это ужасная трагедия, мы соболезнуем родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь", – говорится в сообщении.

Авария случилась утром 2 ноября на улице 1905 года вблизи дома № 11. Такси остановилось за автобусом для высадки пассажира. Как только человек сел в машину, сзади на огромной скорости в них влетел грузовик. Такси в результате ДТП оказалось зажатым между большегрузом и автобусом.

В результате происшествия погибли 2 человека – водитель такси и женщина-пассажир. Находившийся за рулем грузовой машины мужчина место аварии покинул. Уточнялось, что он не являлся владельцем, машина сдавалась в аренду.

При этом, как отмечалось, за грузовиком, который протаранил машину такси, числится 104 штрафа. Их общая сумма составляет 106 500 рублей.



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