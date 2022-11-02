Правоохранители разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура начала розыск водителя грозового автомобиля, который скрылся с места ДТП вблизи дома № 11 на улице 1905 года в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как уточняет прокуратура, за рулем грузовой машины мог находиться 27-летний мужчина.

"Его местонахождение устанавливается", – сообщили в ведомстве.

В результате смертельного ДТП с участием коммерческого автобуса, грузового автомобиля и автомобиля такси в центре Москвы погибли 2 человека – водитель такси и женщина-пассажир. На месте происшествия работают экстренные службы города и следственно-оперативная группа.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. ДТП произошло буквально через несколько секунд после того, как женщина села в такси. Грузовик на большой скорости врезался в автомобиль такси, когда машина еще не успела отъехать от остановки.

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