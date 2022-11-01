Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На внешней стороне 41 километра МКАД столкнулись три автомобиля, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что движение осуществляется по трем из пяти полос. На месте работают оперативные службы города. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.



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