За смявшим такси в Москве грузовиком числится более ста штрафов – СМИ

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

За грузовиком, который протаранил машину такси на улице 1905 года, числится 104 штрафа. Об этом телеканалу "360" сообщили осведомленные источники.

Помимо этого, выяснилось, что машина не раз попадала в ДТП. Первая авария произошла в 2018 году, а вторая – 28 мая, третья – 9 сентября 2022 года.

Общая сумма штрафов составляет 106 500 рублей, при этом 100 штрафов уже оплачены. Отмечается, что пробег автомобиля составляет 376 тысяч километров.

В материале подчеркивается, что за рулем грузовика был не владелец, машина сдавалась в аренду.

Смертельное ДТП произошло 2 ноября. Водитель грузового автомобиля врезался в такси на большой скорости сразу после посадки пассажирки. Женщина и водитель такси погибли.

Скрывшегося с места происшествия водителя грузовика разыскивают правоохранительные органы. По предварительным данным, мужчине 27 лет.



Водитель скрылся с места аварии на улице 1905 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!