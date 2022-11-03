10:54Происшествия
Стала известна возможная причина смертельного ДТП на улице 1905 года
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер/"
Неисправность тормозов у грузового автомобиля могла стать причиной смертельного ДТП на улице 1905 года в центре столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Будут проведены трасологическая и автотехническая экспертизы", – говорится в сообщении.
Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года вблизи дома № 11. Машина такси остановилась за автобусом для высадки пассажира. После того как человек сел в машину, сзади на огромной скорости в них въехал грузовик. Такси осталось зажатым между двумя транспортными средствами.
В результате ЧП погибли 2 человека – водитель такси и женщина-пассажир. Находившийся за рулем грузовика с места аварии скрылся. Однако позднее его удалось задержать. Отмечалось, что он не являлся владельцем, а машина сдавалась в аренду.
В Москве задержали виновника смертельного ДТП с грузовиком
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