В Москве задержали виновника смертельного ДТП с грузовиком

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве задержали 27-летнего виновника ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

ДТП с участием грузовика, автобуса и такси произошло улице 1905 года в среду, 2 ноября. Грузовик влетел в легковой автомобиль, который остановился для посадки пассажира. В результате удара такси оказалось зажато между автобусом и грузовиком. При этом виновник аварии после происшествия скрылся.

В результате ДТП погибли 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси. Пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.



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