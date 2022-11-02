Сестра погибшей в ДТП в Москве рассказала, что девушка водила экскурсии по кладбищам

Фото: vk.com/id2508993

Погибшая в ДТП с такси и грузовиком на улице 1905 года работала в крематории и водила экскурсии по московском кладбищам. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала "360" со ссылкой на сестру погибшей Анну Гусеву.

По ее словам, в день происшествия девушка ехала на ритуальную выставку "Некрополь" на улице 1905 года. На мероприятии она должна была появиться в 08:00, но в какой-то момент с ней пропала связь.

До этого погибшая работала в социальной сфере с пожилыми людьми.

Грузовик, автобус и такси столкнулись на улице 1905 года в среду, 2 ноября. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажатым между грузовиком и автобусом. Водитель грузовика скрылся.

В результате происшествия погибли два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси. Пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь.



"Яндекс Go" окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!