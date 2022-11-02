Юрист рассказал, что может грозить устроившему смертельное ДТП в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Виновнику смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кандидата юридических наук Игоря Семеновского.

По его словам, водителю грузовика могут предъявить обвинение по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и сопряженное с оставлением места совершения ДТП").

Виновнику грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Грузовик, автобус и такси столкнулись на улице 1905 года в среду, 2 ноября. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и автобусом. Водитель грузовика скрылся.

Жертвами происшествия стали два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси. Пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь.

В "Яндекс Go" пообещали оказать помощь родственникам погибших в ДТП. Очевидец происшествия рассказал, что столкновение произошло сразу после посадки в машину женщины-пассажира. В результате происшествия у грузового автомобиля оказалось разбито стекло. По прибытии экстренных служб города грузовик эвакуировали с места аварии, сообщил свидетель ДТП.



Правоохранители разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП в центре Москвы

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