05 ноября, 20:06Происшествия
В центре Москвы водитель BMW насмерть сбил пешехода
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"На Большой Серпуховской 29-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.
Судя по опубликованным ведомством кадрам, инцидент произошел в районе станции метро "Добрынинская".
По данным столичной Госавтоинспекции, погибший мужчина пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Ранее в Кировской области пьяны водитель врезался в группу школьников. В результате погибла 14-летняя девушка, серьезные травмы мальчик 13 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Движение на Большой Серпуховской улице затруднено из-за ДТП
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!