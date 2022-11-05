В центре Москвы водитель BMW насмерть сбил пешехода

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"На Большой Серпуховской 29-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным ведомством кадрам, инцидент произошел в районе станции метро "Добрынинская".

По данным столичной Госавтоинспекции, погибший мужчина пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Кировской области пьяны водитель врезался в группу школьников. В результате погибла 14-летняя девушка, серьезные травмы мальчик 13 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Движение на Большой Серпуховской улице затруднено из-за ДТП

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