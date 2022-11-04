Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Московской области. В результате аварии никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу в 8.40 на 33-м километре трассы М-11.

"В результате ДТП пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительной причиной аварии стали погодные условия.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбил автомобиль. В результате пешеходы скончались на месте.



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