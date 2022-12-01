Эксперт предупредила о подорожании новогодних подарков на 20%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2022 при покупке подарков к Новому году россияне могут потратить на 20% больше, чем годом ранее. Об этом Агентству "Москва" сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, килограмм мягких шоколадных конфет вырос в цене на 23,6%, глазированных – на 27%. Мужские носки подорожали на 16%, а ремни – на 12%. Стоимость постельного белья увеличилась на 20%.

Практически неизменной осталась стоимость меда, он вырос в цене всего на 3,65%, сообщила Лебединская.

"Таким образом, если предположить, что желание подарить близкому человеку подарок важнее прироста его стоимости, то смело сумму, авансированную на их приобретение, можно увеличить на 20% по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.

Наиболее популярными подарками на Новый год считаются сладкие наборы и сувениры, товары для дома и кухни. Работодатели, по мнению эксперта, подарят сотрудникам вещи с символикой компаний. Денежная сумма, которую россияне предпочитают дарить близким, не превышает 7 тысяч рублей.

Как сообщает News.ru, средняя стоимость пластиковой новогодней ели в ноябре 2022 года упала на 7% и составила 3 260 рублей. Цена на живую ель снизилась на 2% и составила 2 903 рублей.

В 2022 году россияне потратили на новогодние ели на 17–20% меньше, чем годом ранее.

"Потребители пока выборочно подходят к покупке новогодней атрибутики, предпочитая выбирать более бюджетные варианты", – рассказали изданию аналитики.

Ранее астролог Наталья Мира рассказала, что дарить разным знакам зодиака в год Черного Кролика.

Мира напомнила, что кролик – мягкое, ласковое, домашнее существо. Поэтому в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом: пледы, текстиль, чайные и кофейные сервизы, сувениры.



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